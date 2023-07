Brückenarbeiten: Teilsperrung der A19-Anschlussstelle Laage

Im Zuge von Bauarbeiten für eine neue Ersatzbrücke über die Autobahn 19 wird die Anschlussstelle Laage von Montag 07.00 Uhr an bis Samstag 18.00 Uhr in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Autofahrer, die über die B103 aus Kritzkow beziehungsweise Laage kommen, können an der Anschlussstelle zwar wie gewohnt in Fahrtrichtung Rostock auffahren, aber nicht in Richtung Berlin, wie die Autobahngesellschaft mitteilte. Die Umleitung erfolgt über die B103 durch Güstrow und weiter über die L14 in Richtung Glasewitz bis zur A19-Anschlussstelle Glasewitz.