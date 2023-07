Zugverkehr nach Brand in Schwerin weitgehend normal

Stundenlang geht am Freitag nichts am Schweriner Hauptbahnhof. Grund ist ein Großbrand im benachbarten Eisenbahnmuseum. Die Auswirkungen reichen bis in den Folgetag.

Schwerin (dpa/mv). Einen Tag nach dem Großbrand am Schweriner Hauptbahnhof rollt der Bahnverkehr wieder weitgehend reibungslos. Am Samstagmorgen fiel noch eine Regionalverbindung von Schwerin nach Hamburg aus, weil der Zug wegen des Feuers am Freitag gestoppt worden war und bis Samstagfrüh nicht an seinen vorgesehenen Startpunkt gebracht werden konnte, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Es sei der einzige Ausfall am Samstag infolge des Feuers am Freitag im Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseum unmittelbar neben dem Hauptbahnhof gewesen.

Das Feuer war am Freitagmittag im Dach des historischen Hallenkomplexes, in dem das Museum untergebracht ist, aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Der benachbarte Hauptbahnhof wurde gesperrt, Züge durften ihn stundenlang nicht passieren. Um die Löscharbeiten der Feuerwehren nicht zu beeinträchtigen, wurde der Strom der Oberleitungen abgeschaltet. Die Züge wurden an Unterwegshaltepunkten gestoppt oder umgeleitet. Allein am Haltepunkt Holthusen südlich von Schwerin strandeten laut Bundespolizei 600 Reisende. Die Freiwillige Feuerwehr und die Bahn verteilten Getränke, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Ab 17.00 Uhr konnten wieder Züge den Hauptbahnhof Schwerin passieren. Dort halten durften sie erst wieder, nachdem das Feuer gegen 18.45 Uhr gelöscht war. Rund 235 Kräfte - Feuerwehrleute, Beamte von Bundes- und Landespolizei, Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Helfer des DRK - seien im Einsatz gewesen.

Am Montag wird ein Brandursachenermittler erwartet, um die Ursache des Feuers zu klären. Bis dahin sichere die Bundespolizei den Brandort, sagte ein Sprecher.

