Seniorin fällt ins Wasser: Rettung per SUP-Board

Eine 80-Jährige ist im Schweriner Heidensee beim Entenfüttern ins Wasser gefallen und von einer Stand-Up-Paddlerin vor dem Ertrinken gerettet worden. Die Seniorin war am Freitagmittag in ihrem Bootshaus in den See gestürzt und aus eigener Kraft nicht mehr herausgekommen, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Sie konnte sich jedoch an einem Pfahl festhalten und um Hilfe rufen. Eine Frau, die zufällig in der Nähe auf einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) unterwegs war, hörte die Hilferufe und konnte die 80-Jährige auf ihr Board retten.