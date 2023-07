Fahrer ohne Führerschein misslingt Flucht: 2,3 Promille

Auf filmreife Art und Weise hat ein betrunkener Autofahrer in Neubrandenburg versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen - ist aber gefasst worden. Der Wagen des 35-Jährigen war am Mittwoch in der Oststadt bereits gestoppt worden, als er unvermittelt rückwärts wieder davonraste, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dabei wurde ein anderes Auto beschädigt und ein Reifen bei dem flüchtigen Wagen zerstört. Der Mann floh trotz plattem Reifen weiter, gefährdete dabei andere Menschen und Fahrzeuge und fuhr auf der Bundesstraße 104 gegen ein Schild.