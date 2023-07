18 Hospizdienste bekommen 1,9 Millionen Euro von Kassen

Die gesetzlichen Krankenkassen unterstützen die Arbeit von 18 ehrenamtlichen Hospizdiensten in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr mit 1,9 Millionen Euro. Das seien 130.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr, teilte der Ersatzkassenverband am Mittwoch in Schwerin mit. Mit dem Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm Greifswald sowie dem Ökumenischen Kinderhospiz- und Familienbegleitdienst „Oskar“ seien unter den Empfängern auch zwei Dienste, die sich speziell um sterbenskranke Kinder kümmerten.

Die Hospizdienste spendeten Trost, erfüllten Wünsche und gingen auf Nöte wie auch Ängste ein, hieß es. „Zudem unterstützen sie die Familien der Sterbenden so individuell wie möglich und können in dieser belastenden Ausnahmesituation mit Ruhe und Erfahrung für alle Beteiligten ein wichtiger Anker sein.“ Die Zahl der geförderten ambulanten Hospizdienste ist in den letzten Jahren in MV gewachsen: Im Jahr 2021 waren 16 Hospizdienste mit 1,6 Millionen Euro von den gesetzlichen Krankenkassen unterstützt worden.

Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen sind in Deutschland zur finanziellen Unterstützung der ambulanten Hospizarbeit verpflichtet. Zur Finanzierung der ehrenamtlichen Dienste tragen außerdem Spenden bei.

