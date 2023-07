Hansa Rostock spielt nur Remis gegen BFC Dynamo

Rostock (dpa/mv). Fußball-Zweitligist Hansa Rostock ist im Testspiel gegen Regionalligist BFC Dynamo nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Nach der Führung der anfangs agileren Berliner durch Rufat Dadashov (34.) glich Serhat-Semih Güler für die Rostocker erst fünf Minuten vor Schluss aus (85.).

Im letzten Testspiel vor dem Zweitligastart empfängt Hans am kommenden Sonnabend um 15.00 Uhr im Ostseestadion den amtierenden Europa League-Sieger FC Sevilla. Danach starten die Rostocker am Sonntag, 30. Juli (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Spielzeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern