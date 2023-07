Brämde Brand an Tür der Nikolaikirche in Stralsund gelegt

Unbekannte haben in Stralsund eine geschlossene Kirchentür in Brand gesetzt. Dabei wurde ein Flügel der hölzernen Eingangstür der Nikolaikirche stark beschädigt - der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.