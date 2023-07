Kafkas letzte Liebe unter anderem in MV verfilmt: Start 2024

Der Dichter Franz Kafka (1883-1924) hat seine letzte große Liebe Dora Diamant im Urlaub in Graal-Müritz vor genau 100 Jahren, im Sommer 1923, kennengelernt. Die Liebesgeschichte zwischen dem bereits Todkranken und der 15 Jahre jüngeren Dora ist jetzt unter anderem im Nordosten verfilmt worden, wie die Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mitteilte.

Schwerin (dpa/mv). Der Dichter Franz Kafka (1883-1924) hat seine letzte große Liebe Dora Diamant im Urlaub in Graal-Müritz vor genau 100 Jahren, im Sommer 1923, kennengelernt. Die Liebesgeschichte zwischen dem bereits Todkranken und der 15 Jahre jüngeren Dora ist jetzt unter anderem im Nordosten verfilmt worden, wie die Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mitteilte.

Weitere Drehorte für „Die Herrlichkeit des Lebens“ waren demnach Wien und Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern sei auf der der Halbinsel Wustrow und auf dem Gut Belitz im Landkreis Rostock für die deutsch-österreichische Koproduktion gefilmt worden, berichtete eine Sprecherin der MV Filmförderung, die den Angaben zufolge 325.000 Euro zum Budget beisteuerte.

Regie führten Georg Maas und Judith Kaufmann. Kafka wird von Sabin Tambrea gespielt und Dora Diamant von Henriette Confurius. Erzählt wird das letzte Lebensjahr des Schriftstellers Franz Kafka, der mit Werken wie „Die Verwandlung“ und „Das Schloss“ weltberühmt wurde. Der Film soll den Angaben zufolge am 21. März 2024 in Deutschland in die Kinos kommen. Kafkas Todestag jährt sich am 3. Juni 2024 zum 100. Mal.

Dora Diamant und Franz Kafka blieben das letzte Lebensjahr des Dichters zusammen. Er starb an Tuberkulose. Dora Diamant wurde später Schauspielerin und kommunistische Aktivistin und überlebte Kafka um viele Jahre. Sie starb 1952 in London.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern