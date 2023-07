Opposition kritisiert Agieren bei Klimastiftung

Nach dem jüngsten Eingeständnis der Landesregierung, dem Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung doch noch nicht den vollständigen Schriftverkehr dazu vorgelegt zu haben, verschärft die Opposition im Landtag den Ton ihrer Kritik. „Als Freie Demokraten wollen wir endlich zu einer sachlichen Aufarbeitung der Vorgänge im Untersuchungsausschuss zurückkommen. Stattdessen wird das Thema Klimastiftung immer mehr zur Farce“, konstatierte FDP-Fraktionschef René Domke am Mittwoch in Schwerin.

Schwerin (dpa/mv). Nach dem jüngsten Eingeständnis der Landesregierung, dem Untersuchungsausschuss zur Klimaschutzstiftung doch noch nicht den vollständigen Schriftverkehr dazu vorgelegt zu haben, verschärft die Opposition im Landtag den Ton ihrer Kritik. „Als Freie Demokraten wollen wir endlich zu einer sachlichen Aufarbeitung der Vorgänge im Untersuchungsausschuss zurückkommen. Stattdessen wird das Thema Klimastiftung immer mehr zur Farce“, konstatierte FDP-Fraktionschef René Domke am Mittwoch in Schwerin.

Mit den nun nachgereichten Unterlagen gingen die „Pleiten, Pech und Pannen bei der Klimastiftung“ in eine neue Runde. Es verfestige sich der Eindruck, dass eine echte Aufklärung weder gewollt noch möglich sei. „Wir müssen uns sehr ernsthaft fragen, ob die Landesregierung selbst keinen Überblick über die vorhandenen Informationen und Vorgänge hat oder ob sie diese ganz bewusst nur in kleinen Scheibchen zur Verfügung stellt“, so Domke. Zuvor schon hatte der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers das Agieren der rot-roten Koalition kritisiert. „Die Glaubwürdigkeit der Landesregierung ist schon lange erschüttert“, erklärte er.

Am Dienstag hatte die Regierung einräumen müssen, dass entgegen ihrer Zusicherung noch nicht alle Unterlagen weitergeleitet wurden. Eine nochmalige Abfrage in den für Verkehr und Energie zuständigen Fachbereichen hätten weitere Daten zum Vorschein gebracht. Zum Großteil handele es sich dabei aber um Mails und Schriftstücke, die bereits aus anderen Quellen bekannt waren, hieß es. Dabei gehe es unter anderem um Vorgänge im Zusammenhang mit einem Rostocker Hafenunternehmen, das am Bau der Gasleitung Nord Stream 2 beteiligt war, zur Genehmigung des Pipelinebaus sowie zur Gründung der Wasserstoff-Hanse.

Der Sonderausschuss des Landtags soll klären, wie groß der Einfluss der russischen Geldgeber von Nord Stream 2 auf die damalige SPD/CDU-Landesregierung bei der Stiftungsgründung war. Nord Stream 2, Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom, hatte mit 20 Millionen Euro maßgeblich zur Finanzausstattung der Klimaschutzstiftung MV beigetragen. Die Stiftung war Anfang 2021 auf Beschluss des Landtags gegründet worden, um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 unter Umgehung von Sanktionsdrohungen der USA gegen beteiligte Firmen fertigstellen zu können. Der Landtag hatte als Reaktion auf die russische Aggression gegen die Ukraine zwar die Auflösung der Stiftung beschlossen. Dem stehen aber die Weigerung des Vorstandes und rechtliche Hürden entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern