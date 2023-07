78-Jähriger bremst zu spät: Unfall mit Staus in Wolgast

Ein Auffahrunfall mit einem Verletzten hat für lange Staus auf der Hauptzufahrt zur Ostseeinsel Usedom in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Ein 78-jähriger Autofahrer bremste am Dienstag zu spät und fuhr auf der Bundesstraße 111 auf einen anderen Wagen auf, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. In diesem Wagen saßen zwei 86 und 89 Jahre alte Senioren, von denen einer verletzt in eine Klinik kam. Was den 78-Jährigen ablenkte, sei noch unklar. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte rund eine Stunde.