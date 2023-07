Auto rollt Fahrer davon: Handbremse gelöst ohne einzusteigen

Vor den eigenen Füßen ist einem 84-Jährigen in Schwerin sein Auto weggerollt. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann am Dienstagmorgen seinen Wagen an der Zapfsäule einer Tankstelle zurücksetzen und löste dazu die Handbremse - ohne jedoch eingestiegen zu sein. Aufgrund des abschüssigen Geländes sei das Auto weggerollt und erst von einem Ampelmast gestoppt worden. Der Rentner habe sich daraufhin ins Auto gesetzt und sei weggefahren - ohne seine Tankrechnung zu bezahlen. Die Kriminalpolizei ermittele nach den Ereignissen vom Montag nun in zwei Fällen gegen den 84-Jährige aus der Region.