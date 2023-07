Motorboot versenkt Kajak

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ermittelt gegen einen Schiffsführer, dessen Motorboot ein Kajak bei Mirow gerammt und versenkt haben soll. Dadurch wurden die beiden Insassen des Paddelbootes verletzt, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Dienstag sagte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag im Norden des Mirower See in Richtung der Alte Fahrt zur Müritz.