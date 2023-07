Elfjährige Radfahrerin in Sternberg von Auto erfasst

Bei der Kollision mit einem Auto ist am Montag eine elfjährige Radfahrerin in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zu dem Unfall, als das Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Dabei sei das Kind von einem herannahenden Auto erfasst worden, dessen 43-jährige Fahrerin unverletzt blieb. Die Elfjährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern laut Polizei an.

Sternberg (dpa/mv). Bei der Kollision mit einem Auto ist am Montag eine elfjährige Radfahrerin in Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zu dem Unfall, als das Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße überqueren wollte. Dabei sei das Kind von einem herannahenden Auto erfasst worden, dessen 43-jährige Fahrerin unverletzt blieb. Die Elfjährige sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern laut Polizei an.

Ebenfalls am Montag war in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) der Fahrer eines Elektrofahrrads verunglückt. Der 68-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Passantin hatte den am Boden liegenden Mann entdeckt und die Rettungskräfte informiert. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der 68-Jährige gestürzt war, wobei der Grund dafür noch ungeklärt sei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern