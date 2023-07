Ludwigslust-Parchim Defekt an Radlader setzt Stall in Brand: Tiere gerettet

Beim Brand eines Kälberstalls in (Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von rund 180.000 Euro entstanden. Das Feuer wurde am Montagabend durch einen technischen Defekt an einem Radlader ausgelöst, der im Stall abgestellt worden war, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Flammen griffen auf das Gebäude über. Den Mitarbeitern des Agrarbetriebes gelang es noch, die rund 300 Jungrinder aus dem Stall zu retten. Mehrere Feuerwehren löschten die Flammen, bevor sie den gesamten Rinderstall zerstören konnten. Der Radlader war aber nicht mehr zu retten.