Migration Landrat: Bau Flüchtlingsunterkunft in Upahl kann weitergehen

Erste Fundamente für das Aufstellen von Wohncontainern für Migranten sind in Upahl (Nordwestmecklenburg) hinter dem Bauzaun zu sehen.

Die Arbeiten für die umstrittene Flüchtlingsunterkunft in Upahl (Nordwestmecklenburg) können wieder aufgenommen werden. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, erteilte die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises die Baugenehmigung „für die Errichtung der zeitweisen Unterkunft für Asylbewerber im Gewerbegebiet“ des 500-Einwohner-Dorfes. Dem vorausgegangen war die Entscheidung des Innen- und Bauministeriums in Schwerin, dass der Bau der Containersiedlung trotz Einspruchs des Gemeinderats weitergehen kann. Statt der zuvor dort geplanten 400 sollen nun maximal 250 Plätze für Flüchtlinge geschaffen werden.