Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer mit 3,53 Promille

Die Polizei hat in Bützow (Landkreis Rostock) einen 48-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der hochalkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs war. Den Beamten war der Mann am Samstagabend im Bereich der Bahnhofstraße aufgefallen. Bei einer Kontrolle nahmen sie dann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest habe den Verdacht bestätigt und einen Wert von 3,53 Promille ergeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen den Mann werde wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.