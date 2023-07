Riesen-Strohmiete auf Halbinsel Fischland-Darß abgebrannt

Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag ein etwa 250 Meter langes Strohlager auf der Halbinsel Fischland-Darß zerstört. Etwa 1000 große Ballen der getrockneten Getreidehalme gingen nahe Born (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Flammen auf, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Feuerwehren aus mehreren Inselorten wie Ahrenshoop und Zingst rückten aus, konnten die Riesen-Strohmiete aber nur noch „kontrolliert abbrennen lassen“, wie es hieß.