Ferienzeit: MV-Polizei kontrolliert verstärkt Urlauber

Mit Beginn der Sommerferien in vielen Bundesländern, aus denen Urlauber in den Nordosten kommen, nimmt die MV-Polizei verstärkt Urlauber-Autos ins Visier. Das Motto für die nächsten Wochen heiße „Fernreiseverkehr und Ablenkung“, teilte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg mit. Dabei kontrollieren Beamte, wie Fahrzeuginsassen auf lange Fahrten vorbereitet sind und ob sie sich durch Smartphones oder andere Dinge zu sehr ablenken lassen. Dazu zähle auch, für den Staufall ausreichend Wasser und Getränke im Wagen sowie Warndreieck und Warnwesten schnell griffbereit zu haben.