Abschluss des Elektromusik-Festivals „Airbeat One“

Besucher des Airbeat One Festivals tanzen beim Sonnenuntergang vor der Hauptbühne.

Das Elektromusik-Festival „Airbeat One“ geht am Sonntag auf dem Flugplatz der 7000 Einwohner zählenden Kleinstadt Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu Ende. Täglich waren bis zu 65.000 Feiernde auf dem Gelände erwartet worden. „Airbeat One“ ist das zweitgrößte Event in MV nach dem Fusion-Festival. Internationale Stars der Szene wurden in Neustadt-Glewe aufgeboten, darunter Paul van Dyck und Scooter. Fünf teils riesige Bühnen wurden aufgebaut und aufwendig dekoriert. Das Motto der 20. Airbeat One-Ausgabe lautete: „Edition Home Germany“.