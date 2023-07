63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L311 zwischen Fleethof und Heinrichswalde ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Kraftrad mit Beiwagen in Richtung Heinrichswalde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Hinter einer ausgedehnten Rechtskurve kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer war am Unfallort nicht ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad hat einen Totalschaden und wurde von der Unfallstelle geborgen.