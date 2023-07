MV hat noch Millionen Corona-Schutzmasken im Lager

Schwerin (dpa/mv). Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat noch Millionen Corona-Schutzmasken im Bestand, darunter viele mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Im Lager sind aktuell vor allem OP-Masken, 4,2 Millionen Stück. Hinzu kommen 365.500 FFP2-Masken, 46.200 FFP3-Masken und 115.400 Kindermasken, wie eine Anfrage beim zuständigen Innenministerium ergab. Das Mindesthaltbarkeitsdatum reiche von Oktober/2023 bis November/2026.

Es sind aber zudem auch rund 662.000 FFP2-Masken im Lager, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten ist. „Eine Entscheidung hinsichtlich der Entsorgung steht hier noch aus“, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Was mit den noch brauchbaren Masken geschieht, werde von Fall zu Fall geprüft. Die kostenfreie Abgabe an nichtmedizinische Einrichtungen, etwa an Pflegeheime, werde immer bevorzugt. Masken, die keine Abnehmer fänden, würden in der Regel thermisch entsorgt, sprich: verbrannt.

Der Wert der Lagerbestände in Euro könne nicht angegeben werden, hieß es weiter. Aufgrund der zahlreichen Verträge mit sehr unterschiedlichen Preisen für gleichartige Artikel und der Lagerbewirtschaftung sei das nicht möglich.

In Bayern werden die Masken schon seit Jahren verteilt, bevor sie wegen einer Überschreitung des Haltbarkeitsdatums nicht mehr genutzt werden dürfen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass sie - anders als etwa im Bund - entsorgt werden müssen. Angesichts des Maskenmangels zu Beginn der Corona-Pandemie hatten das Bundesgesundheitsministerium und auch die Länder mehrere Milliarden Schutzmasken gekauft.

Kürzlich hatte die „Welt“ unter Berufung auf eine Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums darüber berichtet, dass der Bund mindestens 755 Millionen OP- und FFP2-Masken mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum verbrennen lassen wolle. Auch ein Großteil der anderen Bundesländer plant eine Verbrennung nicht mehr brauchbarer Corona-Masken oder hat diese bereits durchgeführt, wie einer Abfrage der „Welt“ bei den Landesgesundheitsministerien ergab.

