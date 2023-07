Grüne fordern mehr Engagement des Landes bei Klimaanpassung

Die Grünen drängen angesichts langer Hitzeperioden und der Zunahme anderer Extremwetterlagen darauf, die Klimaanpassung auch in Mecklenburg-Vorpommern voranzutreiben. Sie legten dazu am Freitag im Landtag in Schwerin einen Maßnahmenkatalog vor, fanden für ihre Vorschläge aber keine direkte Unterstützung durch die anderen Fraktionen. Der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm warf der rot-roten Landesregierung vor, bei dem Thema zu „zögern und zu zaudern“ und damit wichtige Zeit verstreichen zu lassen.