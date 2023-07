Offener Streit: Untersuchungsausschuss und Klimastiftung MV

Der Vorstand der umstrittenen Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern wirft dem Untersuchungsausschuss des Landtages zur Stiftung vor, parteipolitische Interessen zu verfolgen. Es werde darauf abgezielt, aus dem Einmarsch Russlands in die Ukraine parteipolitisch Kapital zu schlagen, schrieb Stiftungsvorstand Erwin Sellering (SPD) am Freitag in einem Brief an den Ausschussvorsitzenden Sebastian Ehlers (CDU). Dies gelte auch für Vorwürfe der Täuschung bei der Errichtung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs der Stiftung, welcher den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 unterstützt hatte. „Der gesamte Einsatz der Landesregierung für die Pipeline erfolgte in aller Offenheit“, so der ehemalige Ministerpräsident.