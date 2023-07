Landkreis Rostock Mastbruch in der Nacht: Segler gerettet

Die freiwilligen Seenotretter der Station Kühlungsborn haben in der Nacht zum Freitag in der Mecklenburger Bucht einen Mann und eine Frau gerettet, die mit ihrem Segelboot Mastbruch erlitten. Das Boot sei manövrierunfähig in der Dunkelheit mitten im Fahrwasser der Fähren getrieben, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Die kleine Holzyacht sei von der aufmerksamen Besatzung der 230 Meter langen RoPax-Fähre „Nils Holgersson“ entdeckt worden.