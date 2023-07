Löwen-Nachwuchs in Schwerin

Im Schweriner Zoo hat die asiatische Löwin Heidi zwei Jungtiere geboren. Für die Mutter ist dies eine Premiere, die sie laut dem Zoo jedoch gut meisterte: „Mit der Versorgung der in einem Abstand von etwa zwei Stunden geborenen Jungtiere hat sie sofort instinktiv und routiniert begonnen“, teilten die Verantwortlichen in Schwerin am Freitag mit. Die Geburt war am vergangenen Sonntag.