750.000 Euro Schaden bei Kuhstall-Brand: Ursache noch unklar

Die Ursache für das Großfeuer, bei dem am Donnerstag ein etwa 55 Meter lange Halle mit Rinderstall in Pentz (Mecklenburgische Seenplatte) zerstört wurde, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat einen Brandgutachter eingesetzt, der die Überreste des Brandes in Kürze genauer untersuchen soll, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Insgesamt sei ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Pentz (dpa/mv). Die Ursache für das Großfeuer, bei dem am Donnerstag ein etwa 55 Meter lange Halle mit Rinderstall in Pentz (Mecklenburgische Seenplatte) zerstört wurde, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat einen Brandgutachter eingesetzt, der die Überreste des Brandes in Kürze genauer untersuchen soll, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Insgesamt sei ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Das Feuer war am Donnerstagvormittag in dem Gebäude ausgebrochen, in dem auch 22 Kühe in dem Stallteil standen. Die Tiere konnten nicht mehr gerettet werden. Zudem verbrannten zwei größere landwirtschaftliche Maschinen, die dort untergestellt waren. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Löscheinsatz und konnten verhindern, dass die Flammen auch noch auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Die Reste des Feuers sollten bis zum Freitagnachmittag gelöscht sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern