Neubrandenburg feiert Jubiläum mit 775-Meter-Festtafel

Beim Stadtjubiläum zu 775 Jahren Neubrandenburg steht an diesem Sonntag einer der Höhepunkte an. Die Stadt, eine der größten in Mecklenburg-Vorpommern - lädt zu einer 775-Meter-Festtafel ein, wie eine Stadtsprecherin am Freitag sagte. Die Tische stehen im grünen Kulturpark, der das Stadtzentrum mit dem Tollensesee verbindet. Die Riesentafel reicht bis zur denkmalgeschützten Stadthalle, die vom Architekten Ulrich Müther (1934-2007) stammt und fast fertig saniert ist. Die Halle hat eine sogenannte Beton-Hyparschalendecke mit einer Spannweite von 42 mal 42 Metern.