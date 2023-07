Katholische Jugend kritisiert Schließung von Theissing-Haus

Die Katholische Jugend Mecklenburg hat mit Kritik auf die Ankündigung des Hamburger Erzbistums reagiert, Ende des Jahres die katholische Jugendbildungsstätte Bischof-Theissing-Haus in Teterow zu schließen. „Wir haben kein Verständnis dafür, wie man in so schweren Zeiten der Kirche Orte für Jugendliche in ländlichen Regionen schließen kann“, sagte Torben Knaak, Vorsitzender der Katholischen Jugend Mecklenburg am Donnerstag.