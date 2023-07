Konsumflaute: Einzelhandelsumsatz sieben Prozent im Minus

Die Konsumflaute in Mecklenburg-Vorpommern ist deutlich. Der Einzelhandel im Nordosten verzeichnete in den ersten vier Monaten dieses Jahres ein Umsatzminus von preisbereinigt sieben Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Im April betrug das Minus sogar 10,1 Prozent.