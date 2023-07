Unbekannte schießen auf Fenster in Gnoien: Mehrere Vorfälle

Die Polizei in Gnoien (Landkreis Rostock) sucht nach Unbekannten, die scheinbar wahllos Fensterscheiben mit Luftgewehren beschießen. Innerhalb von zehn Tagen wurden bereits drei solcher Vorfälle bekannt, bei denen mehr als zehn Fensterscheiben zerstört wurden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Güstrow sagte. Verletzt wurde niemand. Betroffen waren Anfang Juli vier Fenster und eine Tür an einer Schule und dann ein Nebengebäude in der Nacht zu Mittwoch, bei dem 31 Einschüsse an sechs Fenstern gezählt wurden. Dort war jeweils nur die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt worden.