ADAC: Volle Straßen zu Ferienbeginn - keine langen Staus

Sommer, Ferien, volle Straßen: In Hamburg, Berlin und Brandenburg beginnen heute die Sommerferien. Das wird in Mecklenburg-Vorpommern zu spüren sein, sagt der ADAC.

Hamburg/Schwerin (dpa/mv). Mit dem Ferienbeginn in mehreren Bundesländern am Donnerstag und am Samstag wird es nach Einschätzung des ADAC auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns voller als üblich sein. „Wir erwarten am Donnerstag schon ein bisschen mehr Verkehr, aber nicht gravierend“, sagte ADAC Hansa-Sprecher Christof Tietgen der Deutschen Presse-Agentur.

Mit einer deutlichen Zunahme des Autoverkehrs werde für Freitagnachmittag und Samstagvormittag gerechnet, „gerade wenn es auf die Inseln, nach Rügen und Usedom, geht“, sagte Tietgen. An den Küsten könne es grundsätzlich voll werden auf den Straßen - zu den anreisenden Urlaubern könnten bei entsprechendem Wetter noch Tagesausflügler hinzukommen.

Mit stundenlangen Staus rechnet der Automobilclub nach Worten des Sprechers in MV aber nicht. Diese würden vorm allem rund um Hamburg und in Richtung Dänemark erwartet.

Eine Baustelle auf der A24 Berlin - Hamburg kurz hinter der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein könne eventuell für Staus bis nach MV hinein sorgen, sagte Tietgen weiter. Zwischen den Anschlussstellen Reinbek und Talkau sollen demnach nachts die Dehnungsstreifen der Autobahn geprüft werden. In den Abend- und Nachtstunden werde der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

An diesem Donnerstag beginnen die Sommerferien in Hamburg, Berlin und Brandenburg. Am Samstag ist Ferienstart in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Sachsen und Thüringen - zwei Hauptherkunftsregionen von MV-Urlaubern - sind schon seit dem 8. Juli in den Ferien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern