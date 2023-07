Mehreinnahme bei Grunderwerbssteuer: Senkung abgelehnt

Die Erhöhung der Grunderwerbssteuer in Mecklenburg-Vorpommern von 5 auf 6 Prozent hat nach Angaben der FDP deutlich mehr Geld in die Kassen des Landes gespült als erwartet. Die jährlichen Einnahmen daraus seien seit 2019 von 209 Millionen auf 313 Millionen Euro gestiegen. Das Plus liege damit dreimal so hoch wie die ursprünglichen Annahmen, sagte FDP-Fraktionschef René Domke am Mittwoch im Landtag in Schwerin. Er warb dafür, den Steuersatz wieder zu senken, um damit insbesondere jungen Familien den Grunderwerb zu erleichtern und die vergleichsweise geringe Quote an Wohneigentum im Nordosten zu erhöhen. Ein Antrag seiner Fraktion dazu fand im Parlament aber keine Mehrheit.