Union Berlin startet mit Sonntagsspiel in neue Saison

Union Berlin beginnt die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga mit einem Sonntagsspiel. Am 20. August empfangen die Köpenicker den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN), wie aus den Zeitgenauen Ansetzungen hervorgeht, die der DFB am Mittwoch für die ersten acht Spieltage veröffentlicht hat. Auch das zweite Heimspiel gegen RB Leipzig findet an einem Sonntag statt und beschließt um 17.30 Uhr den dritten Spieltag.