Unbekannte beschädigen Schill-Denkmal in Stralsund

Stralsund (dpa/mv). Unbekannte haben in Stralsund ein Denkmal für den Offizier Ferdinand von Schill (1776-1809) beschädigt. An der Bronzestatue wurde der Säbel abgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Die Statue von Schill erinnert an den Tod des preußischen Militärführers, der 1809 beim Kampf gegen die Übermacht der Franzosen in Stralsund starb. Bei dem Denkmal, das wegen Renovierungsarbeiten eingehüllt ist, hält Schill den Säbel gezogen in der rechten Hand, die Säbelscheide in der linken.

Die Polizei vermutet, dass die Tat am Wochenende passierte und ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Statue stammt von einem Berliner Bildhauer und war 1909 eingeweiht worden. In der Vergangenheit war der Säbel mehrfach komplett gestohlen und wieder ersetzt worden. Für den Preußen-Offizier Schill gibt in Stralsund, wo auch sein Körper beigesetzt wurde, zudem einen Gedenkstein an einem anderen Standort.

Ähnliche Denkmal-Probleme hat Neubrandenburg, wo im Frühjahr schon zum zweiten Mal der rechte Arm des Karl-Marx-Denkmals abgetrennt wurde. Dies wird aber wieder repariert, hatte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) erläutert.

