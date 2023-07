Landtag setzt Sitzung fort

Der Landtag in Schwerin setzt heute seine Beratungen fort. Zu Beginn der Sitzung stehen in der Aktuellen Stunde die gewachsenen Differenzen in der Gesellschaft und der Wert solidarischen Verhaltens im Mittelpunkt der Debatte. Mit der Themenwahl „Eine starke Demokratie braucht gelebte Solidarität“ reagiert die Linke auf Diskussionen um soziale Spaltung, schwindendes Vertrauen in politisches Handeln und Demokratie sowie wachsenden Populismus.