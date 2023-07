Bürgerbeauftragter: Drohender Vertrauensverlust in den Staat

Der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, hat vor einem sinkenden Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates gewarnt. In diesem Jahr sei deutlich geworden, dass es eine allgemeine Missstimmung, einen allgemeinen Verdruss gebe, sagte er anlässlich der Halbjahresbilanz für 2023 am Dienstag in Schwerin. Dies werde nicht allein im Inhalt der Petitionen deutlich, die ihn erreichen, sondern in ihrer Einbettung. Die Beitöne seien in diesem Jahr ausgeprägter.

Schwerin (dpa/mv). Der Bürgerbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, hat vor einem sinkenden Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates gewarnt. In diesem Jahr sei deutlich geworden, dass es eine allgemeine Missstimmung, einen allgemeinen Verdruss gebe, sagte er anlässlich der Halbjahresbilanz für 2023 am Dienstag in Schwerin. Dies werde nicht allein im Inhalt der Petitionen deutlich, die ihn erreichen, sondern in ihrer Einbettung. Die Beitöne seien in diesem Jahr ausgeprägter.

Für Unmut sorgt demnach unter anderem der schlechte Zugang zu Dienstleistungen der Verwaltung auf der einen und die lange Bearbeitungszeit auf der anderen Seite. Crone sieht darin Probleme des demografischen Wandels, die schon viel früher als erwartet durchschlagen. In den Kommunen seien bereits jetzt viele Stellen offen und der Fachkräftewettbewerb innerhalb der Verwaltung und mit der freien Wirtschaft werde zunehmen. Hinzu kommt seinen Worten nach, dass aus Sicht der Bürger sowohl ein persönlicher Besuch immer seltener möglich ist, die digitale Beantragung aber auch noch nicht ausreichend umgesetzt wurde.

Bis Ende Juni sind den Angaben nach 887 Beschwerden beim Bürgerbeauftragten aufgelaufen, dies sind fast genauso viele wie im Vorjahreszeitraum. Ein wesentlicher Unterschied ist laut Crone, dass sich wieder über die Hälfte mit sozialen Themen befassen - dieser Anteil habe wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Mit 57 Prozent liege der Anteil der mündlich - also per Telefon oder persönlich - eingereichten Beschwerden noch leicht unterhalb dieser Schwelle. Da die Beschwerdestelle ein niedrigschwelliges Angebot bieten will, werde auf diese Zahl besonders geachtet.

