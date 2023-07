Kulturzentrum feiert 30-jähriges Jubiläum

Programmkinos und Kulturzentren auf dem Land brauchen weiter Förderung von Bund und Ländern. Das hat der Initiator des Kulturzentrums Alte Kachelofenfabrik Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) Horst Conradt am Dienstag gefordert. Aktuelle Debatten um Einsparungen bei der Kulturförderung dürften nicht zu Lasten der engagierten Kulturanbieter in dünn besiedelten Regionen gehen. „Kultur ist ein wichtiger Bestandteil von Lebensqualität.“ Das Kulturzentrum begeht von Donnerstag an mit besonderen Filmen, Filmgesprächen und Konzerten sein 30-jähriges Bestehen.