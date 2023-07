Viertägige Landtagssitzung: Start mit Gesetzesberatungen

Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause kommt der Landtag in Schwerin erneut zu einer viertägigen Sitzung zusammen. Zum Auftakt heute befassen sich die Abgeordneten mit mehreren Gesetzesvorhaben. So soll das Landesrechnungshofgesetz geändert und damit klargestellt werden, dass der Hauptsitz der Behörde in Schwerin ist, mit einer Außenstelle in Neubrandenburg.