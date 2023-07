Nach Angriff am Bahnhof: Opfer außer Lebensgefahr

Der 34-jährige Mann aus Neustrelitz, der in der Nacht zu Sonntag durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt wurde, ist nach Einschätzung der Ärzte nicht mehr in Lebensgefahr. „Das Opfer ist inzwischen wieder ansprechbar“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Die Suche nach den Tätern dauere aber weiter an. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Neustrelitz (dpa/mv). Der 34-jährige Mann aus Neustrelitz, der in der Nacht zu Sonntag durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt wurde, ist nach Einschätzung der Ärzte nicht mehr in Lebensgefahr. „Das Opfer ist inzwischen wieder ansprechbar“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Die Suche nach den Tätern dauere aber weiter an. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags.

Der Mann war kurz nach Mitternacht am Bahnhof in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) niedergeschlagen worden. Den am Boden Liegenden sollen die Schläger mehrfach mit Schuhen gegen den Kopf getreten haben. Als ein Zeuge die Männer laut aufforderte, damit aufzuhören, liefen die beiden Täter weg und ließen den Hilflosen liegen. Eine erste Suche blieb ohne Erfolg. Das Motiv ist noch unklar. Nun hoffen Ermittler auf Angaben des Geschädigten, wenn er vernehmungsfähig ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern