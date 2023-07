Unbekannte Autofahrer verletzen 13-Jährigen im Vorbeifahren

Aus einem fahrenden Auto heraus sollen Unbekannte einen 13-Jährigen im Landkreis Vorpommern-Rügen mit einer Softair-Pistole verletzt haben. Der Junge klagte im Anschluss an den Vorfall über einen starken Schmerz und ein Hämatom an seiner rechten Hand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.