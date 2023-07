Unbekannte treten Mann gegen Kopf: Lebensgefahr

Ein 34 Jahre alter Mann schwebt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Lebensgefahr. Angaben der Polizei zufolge hatten ihm zwei Unbekannte in der Nacht zum Sonntag lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt, als sie mehrfach gegen seinen Kopf traten. Einer der beiden Angreifer hatte den Verletzten zuvor zu Boden gerissen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlages gegen die beiden Tatverdächtigen.