Vater und Tochter verletzen sich bei Motorradfahrt schwer

Bei einem Motorradunfall haben sich ein Mann und seine zehn Jahre alte Tochter zum Teil lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde aufgrund lebensbedrohlicher Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, das schwer verletzte Mädchen kam ebenfalls in eine Klinik, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach habe der 36-Jährige mit seiner Tochter auf dem Rücksitz am Samstagnachmittag eine Probefahrt mit einem Motorrad unternommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und die beiden stürzten.