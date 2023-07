Umschlagsrekord im Rostocker Hafen: Grüne Agenda bei Reedern

Rostock (dpa/mv). Das Umschlagsvolumen im Rostocker Hafen ist in den ersten sechs Monaten vor allem wegen des Ölimports für die Raffinerie Schwedt deutlich gewachsen. Im Überseehafen gingen 15,8 Millionen Tonnen an Waren und Gütern über die Kaikanten, und damit rund zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Rostock Port am Freitag mitteilte. Zudem wurden 700.000 Tonnen in anderen Rostocker Hafenanlagen wie dem Fracht- und Fischereihafen und dem Chemiehafen verladen, womit sich das Gesamtvolumen auf 16,5 Millionen Tonnen summiert.

„Nach den beiden vorangegangenen Rekordjahren ist die neuerliche Umschlagssteigerung mehr als eindrucksvoll“, sagte Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch. Besonders erfreulich sei der große Anstieg im wertschöpfungsintensiven Stückgutbereich, wo im ersten Halbjahr 386.000 Tonnen über die Kaikanten gehoben wurden und damit 23 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Es wurden vor allem mehr Rohre, Bleche, Kran- und Windkraftanlagen verladen.

Das Gros des Wachstums kam durch die enorme Zunahme bei den Flüssiggütern zustande, dabei fielen vor allem die Rohölimporte für die Raffinerie Schwedt ins Gewicht. Bis Ende Juni 2023 wurden rund 3,9 Millionen Tonnen über die Kaikanten gepumpt und damit 2,4 Millionen Tonnen mehr als im vorigen Halbjahr. Allein zwei Millionen Tonnen entfielen auf Ölimporte für Schwedt, wie Rostock Port bei einer Pressekonferenz weiter mitteilte, an der auch die Chefs der Reedereien Scandlines, Stena Line, TT-Line und Finnlines teilnahmen.

Die Fährreeder zogen insgesamt eine gute Bilanz. Die Zahl der von und nach Nordeuropa beförderten Passagiere stieg in den ersten sechs Monaten um fünf Prozent auf eine Million. Ein Minus gab es allerdings bei LKW- und Trailertransporten. Um die beiden Schiffe „Berlin“ und „Copenhagen“ auf der Strecke Rostock-Gedser zu entlasten, wird die Reederei Scandlines von diesem Samstag an auch die „Kronprins Frederik“ auf der Strecke einsetzen, wie Geschäftsführer Mikko Juelich mitteilte.

Jede Reederei verfolgt eine Agenda beim Thema Klimaschutz, Emissionsreduktion und Energieeffizienz. Die Reederei Finnlines setzt dabei auch auf den Kraftstoff Ammoniak. Die ersten Schiffe sollen 2025 in der Lage sein, Ammoniak als Kraftstoff zu nutzen. Dafür müsse natürlich auch die Infrastruktur stimmen und das Ammoniak aus klimaneutralen Quellen wie Sonnenenergie und Windkraft gewonnen werden, sagte Geschäftsführer Uwe Bakosch.

Investitionen in umweltfreundliche Technologien hätten auch bei TT-Line oberste Priorität, sagte Geschäftsführer Andreas Schaerli. So verfügten die beiden Green-Ship-Fähren der neuesten Generation - „Nils Holgersson“ und „Peter Pan“ - zusätzlich über energieeffiziente Klimatisierungs- und Wärmerückgewinnungssysteme, wodurch der Energiebedarf reduziert werde. Beide Schiffe könnten mit Flüssigerdgas betrieben werden, dem derzeit saubersten Schiffskraftstoff.

