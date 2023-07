Metalldiebe stehlen Futtertröge aus Schweinezucht

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fahndet nach einer größeren Menge an Metall-Futtertrögen aus der Schweinehaltung. Unbekannte haben die jeweils fast zwei Meter langen Futteranlagen aus einer Schweinemastanlage in Bäbelitz nördlich von Gnoien (Landkreis Rostock) gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dazu brachen die Täter vermutlich in der Nacht zum 4. Juli das Eingangstor zu der Anlage auf und schafften die Beute mit mindestens einem größeren Fahrzeug weg. Nach bisherigen Ermittlungen verschwanden etwa 70 solcher Tröge, die aus Leichtmetall bestehen sollen. Die Polizei vermutet Metalldiebe hinter der Tat.