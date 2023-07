Motorradfahrer von Auto erfasst: Lebensbedrohlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-Jährige sei am Donnerstagabend von einem Auto angefahren und aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Rostock geflogen worden, teilte die Polizei mit. Demnach habe eine 47 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt des Mannes missachtet und ihn erfasst. Die Frau erlitt den Angaben zufolge einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzen die Behörden auf rund 25.000 Euro.