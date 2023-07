U-Ausschuss zur Klimastiftung macht US-Drohungen zum Thema

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur umstrittenen Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will die für die Stiftungsgründung maßgeblichen US-Sanktionsdrohungen in den Fokus nehmen. Der Ausschuss hat eigenen Angaben nach dazu für Freitag unter anderem Sascha Lohmann, Mitglied der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik, vorgeladen. „Vom Sachverständigen Lohmann wollen wir unter anderem wissen, welche tatsächlichen Risiken die Sanktionsdrohungen bargen“, sagte der Vorsitzende des PUA, Sebastian Ehlers (CDU) am Donnerstag. Zudem sollen Gewerkschaftsvertreter zu den befürchteten Auswirkungen auf den Fährhafen Sassnitz befragt werden.