Verfassungsschutz: Extremisten haben über 300 Schusswaffen

Laut Verfassungsschutz besitzen Rechtsextremisten in Mecklenburg-Vorpommern 276 Schusswaffen. Weitere 26 Schusswaffen befänden sich im Besitz von Reichsbürgern und Selbstverwaltern sowie 21 in den Händen sogenannter Delegitimierer des Staats, wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in Schwerin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2022 sagte.