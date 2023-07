Verfassungsschutz: Weniger Linksextremisten und Islamisten

Die Zahl der Linksextremisten und Islamisten ist laut Verfassungsschutz im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern zurückgegangen. Dem Linksextremismus wurden 430 Menschen zugeordnet, wie aus dem jüngsten Bericht des Landesverfassungsschutzes hervorgeht, der am Donnerstag in Schwerin vorgestellt wurde. Im Jahr davor waren es 460 und 480 im Jahr 2020. 210 Menschen wurden 2022 als gewaltorientiert eingeschätzt - ein Rückgang zu 2021 um 30 Personen.