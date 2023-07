2022 erneut weniger Fisch aus Aquakulturanlagen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2022 erneut weniger Fisch in sogenannten Aquakulturanlagen produziert worden. Der Rückgang betrug rund 26 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt MV am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Insgesamt erzeugten etwa 20 Betriebe rund 692 Tonnen Fische und Krebstiere, etwa 247 Tonnen weniger als im Jahr 2021. Damit sank die Fischproduktion aus solchen Anlagen im Nordosten das zweite Jahr in Folge deutlich größer als im Bundesschnitt.

Schwerin (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2022 erneut weniger Fisch in sogenannten Aquakulturanlagen produziert worden. Der Rückgang betrug rund 26 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt MV am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Insgesamt erzeugten etwa 20 Betriebe rund 692 Tonnen Fische und Krebstiere, etwa 247 Tonnen weniger als im Jahr 2021. Damit sank die Fischproduktion aus solchen Anlagen im Nordosten das zweite Jahr in Folge deutlich größer als im Bundesschnitt.

Laut Statistikamt ging die Fischproduktion in Aquakulturanlagen, in denen die Fische in Gewässern und Becken gehalten und gefüttert werden, im Vorjahr bundesweit um zwei Prozent zurück. Das mache 434 Tonnen Fisch weniger aus, wovon 247 Tonnen Rückgang auf MV entfielen. Im Bundesvergleich liege MV nun auf Platz neun von 14 Bundesländern.

An der Gesamtfischmenge aus MV haben Afrikanischer Raubwels, Karpfen, Bachsaibling, Sibirische Stör und Regenbogenforelle mit zusammen rund 670 Tonnen den größten Anteil. Regionale Schwerpunkte der Aquakultur sind die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte mit 13 Betrieben, im Landkreis Rostock gebe es fünf Betriebe.

Schon 2021 hatte der Rückgang zum Vorjahr bei rund einem Fünftel gelegen. Gründe für die Rückgänge nannte das Amt nicht. Die Branche klagt aber wie andere Branchen über hohe Energie- und Futterkosten.

