Brandserie in Schwerin: Polizei fahndet nach Tätern

Schwerin (dpa/mv). Die Polizei in Schwerin fahndet nach einer Brandserie mit zehn Verletzten nach den Brandstiftern. Innerhalb von etwa zwei Stunden hatte es am Mittwochabend vier Brände im Stadtteil Mueßer Holz gegeben, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Zweimal wurden dabei innerhalb von einer Stunde Feuer in Kellerräumen von zwei Plattenbauten gelegt, zwei weitere Male brannten Müllbehälter und Container. Feuerwehren löschten die Flammen. Der Gesamtsachschaden wird bisher auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.

In einem Fall hatten die Flammen bereits vom Keller auf das Treppenhaus des mehrgeschossigen Hauses übergegriffen, so dass 20 Menschen fliehen oder aus dem Haus geholt werden mussten. Zehn dieser Bewohner wurden wegen leichter Rauchvergiftungen in eine Klinik gebracht. Die Wohnungen in dem betreffenden Hausaufgang sind den Angaben nach unbewohnbar. Einige Anwohner kamen in einer Notunterkunft unter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Ein Motiv sei bisher unklar.

